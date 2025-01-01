De meest bizarre objecten in gemeentelijke veiling: “Bushokje gaat al meer dan 500 euro"

Je kan onder andere bieden op oude bestelwagens, bromfietsen en (elektrische) fietsen. Het gaat vaak om (zeer) oude voertuigen tot zelfs 20 jaar oud. Op een Citroën Berlingo is al 761 euro geboden, maar het bod op een oude in beslag genomen lichte vrachtwagen Mercedes Benz zonder sleutel of papieren, blijft hangen op 125 euro.

Voor een oud bushokje is inmiddels al 551 euro geboden. Daarnaast kan je bieden op oude tafels, kasten, podiumelementen, maar ook op vuilnisbakken, zitbanken, lampen, en armaturen. Voor een hoogtewerker is inmiddels 2.375 euro geboden, voor oude koelkasten blijft het bod hangen op 10 euro. Wie iets kan doen met een bladblazer, moet wel een hoger bod uitbrengen dan 15 euro. Je kan ook een hoger bod uitbrengen op een schoolbord (20 euro), een piano (30 euro), wasbakken (5 euro), tientallen stenen bloembakken (50 euro) en vijf tuintafels (5 euro). Bieden kan tot 20 november 19.05 uur. Meer info via www.grimbergen.be