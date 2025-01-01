De meest bizarre objecten in gemeentelijke veiling: “Bushokje gaat al meer dan 500 euro"

Het gemeentebestuur van Grimbergen verkoopt een hele reeks afgedankte materialen via een online veiling. En daar zijn heel wat opmerkelijke zaken bij.

Je kan onder andere bieden op oude bestelwagens, bromfietsen en (elektrische) fietsen. Het gaat vaak om (zeer) oude voertuigen tot zelfs 20 jaar oud. Op een Citroën Berlingo is al 761 euro geboden, maar het bod op een oude in beslag genomen lichte vrachtwagen Mercedes Benz zonder sleutel of papieren, blijft hangen op 125 euro.

Voor een oud bushokje is inmiddels al 551 euro geboden. Daarnaast kan je bieden op oude tafels, kasten, podiumelementen, maar ook op vuilnisbakken, zitbanken, lampen, en armaturen. Voor een hoogtewerker is inmiddels 2.375 euro geboden, voor oude koelkasten blijft het bod hangen op 10 euro. Wie iets kan doen met een bladblazer, moet wel een hoger bod uitbrengen dan 15 euro. Je kan ook een hoger bod uitbrengen op een schoolbord (20 euro), een piano (30 euro), wasbakken (5 euro), tientallen stenen bloembakken (50 euro) en vijf tuintafels (5 euro). Bieden kan tot 20 november 19.05 uur. Meer info via www.grimbergen.be

Meest bekeken

Samenleving

De meest bizarre objecten in gemeentelijke veiling: “Bushokje gaat al meer dan 500 euro"

Economie
Mobiliteit

Groen licht voor afbraak Delhaize Beersel

don 16 okt
Mobiliteit
Justitie

Gezin uit Sint-Pieters-Leeuw pleegt grootschalige fraude bij rijexamens: "Honderdduizenden euro's verdiend"

din 14 okt
Samenleving

Winteropvang in Vilvoorde verhuist naar voormalige gebouwen Mivavil

Politiek

Burgemeesters trekken aan alarmbel over financiën lokale besturen: “De grenzen van het haalbare bereikt”

vrij 17 okt

Meer nieuws uit de regio

Vanaf vannacht steken Merchtem, Opwijk en Londerzeel de straatverlichting opnieuw aan
Groen
Vlaamse Rand

IBEG-gemeenten laten vanaf 1 november het licht aan: "Enorme vooruitgang in 'verledding'"

Jeugd
Groen

Honderden kinderen zetten 'Bos op Stelten' in Grimbergen: “Opnieuw een voltreffer”

din 14 okt
Groen

Giftige doornappel gesignaleerd in Grimbergen: "Uittrekken en vernietigen"

din 7 okt
Sport

Fenixx BeigHum verliest met 0-1 van Sint-Denijssport: "Onze minste wedstrijd van het seizoen"

maa 6 okt
Samenleving

Twee appartementen in Grimbergen onbewoonbaar na brand

maa 6 okt