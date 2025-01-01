ANPR-camera beboet mogelijk onterecht bestuurders in Steenokkerzeel: “Door fout bij update van software”

Er zijn mogelijk onterecht aanmaningen verstuurd voor overtredingen geregistreerd via de ANPR-camera in de Lesagestraat in Steenokkerzeel. De gemeente roept mensen op om hun klacht rechtstreeks bij streekintercommunale Haviland in te dienen. “Intussen bekijken we hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen”, zegt schepen van Mobiliteit Wim Mombaerts.

Sinds juli 2024 staat er een ANPR-Camera in de Lesagestraat in Steenokkerzeel. De camera zorgt in de week voor een virtuele knip tijdens de ochtend- en avondspits. “Op bepaalde tijdstippen mogen enkel bestuurders die over een vergunning beschikken door de straat rijden. Maar door een fout bij de update van de software van de ANPR-camera’s hebben mensen die een vergunning hadden toch een boete gekregen”, legt schepen van Mobiliteit Wim Mombaerts het probleem uit. “We onderzoeken momenteel de oorzaak en bekijken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.”

De gemeente Steenokkerzeel vraagt inwoners om klacht in te dienen bij streekintercommunale Haviland. “Het heeft geen zin om naar het gemeentehuis te komen of ons te contacteren over deze aanmaning”, zegt Mombaerts. “Maar wie niet reageert, gaat eigenlijk akkoord met de boete, terwijl ze eigenlijk geen overtreding hebben begaan. Dat is ook niet de bedoeling.”

Wie zich benadeeld voelt, heeft tot 30 dagen na de datum die vermeld staat op de brief de tijd om schriftelijk verweer in te dienen. “We raden aan om steeds een verweer in te dienen bij een mogelijk onterechte boete of aanmaning, ook wanneer de verweertermijn bijna of helemaal verstreken is. Aan elk ingediend verweer wordt na grondig onderzoek een passend gevolg gegeven”, zegt Kris Timmermans, woordvoerder van Haviland.

