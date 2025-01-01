Minister van Defensie Theo Francken wil plan tegen drones versneld uitrollen: “Dreiging wordt steeds acuter”

Minister van Defensie Theo Francken wil het actieplan tegen drones versnellen. Dat zegt hij vanuit San Francisco, waar hij op economische missie is. Het plan moet kritieke infrastructuur zoals de militaire luchthaven in Melsbroek en de luchthaven in Zaventem beter beschermen tegen droneaanvallen. De voorbije weken werden verschillende luchthavens in Europa het doelwit van zo’n aanval.

Francken wil het actieplan tegen drones versnellen na een incident op de militaire basis in Elsenborn, waar vorige week 15 drones werden waargenomen. Een aantal maatregelen die voorzien waren in 2026, worden nu al opgestart. Michel Van Strythem, commandant van de Belgische Cybercomponent, moet het plan mee vorm geven. Zo moet er een betere rapportering komen van drone-incidenten en wil Defensie ook investeren in contra-dronesystemen. Ook een samenwerking met Skeydrone, de dochteronderneming Skeyes, behoort tot de mogelijkheden. De luchtverkeersleider is de eerste organisatie in Europa die beschikt over een operationeel, geautomatiseerd en interactief platform dat realtime gegevensuitwisseling mogelijk maakt tussen bemande en onbemande luchtvaart, waaronder dus ook drone-operatoren.

De voorbije weken werden overal in Europa drones gesignaleerd rondom luchthavens, waaronder in Denemarken, Noorwegen en Duitsland. En eind vorige maand werden de check-inoperaties van meerdere Europese luchthavens verstoord door een cyberaanval. “De dreiging wordt steeds acuter”, zegt Francken, die zegt dat ook het logisch is dat ook België een doelwit is. Eerder had de minister het ook al in de Kamer over een mogelijke aanval op ons land.

“Stel nu dat er in Zaventem drones worden gesignaleerd, wat dan? We hebben wel wat anti-dronecapaciteit, maar het zou niet eenvoudig zijn. De drones op andere Europese luchthavens vlogen hoog, daarvoor hebben we andere instrumenten nodig, die hebben we momenteel niet. Ik kan niet garanderen dat drones boven de luchthaven in Zaventem meteen uit de lucht worden gehaald.”

