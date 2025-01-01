Burgemeester Kurt en schepen Hannelore vervangen stakende leerkrachten: “Lerarenopleiding komt van pas”

Burgemeester Kurt Ryon en schepen Hannelore Velaerts staan vandaag voor de klas van basisschool Piramide. Ze nemen er voor één dag de taken over van de leerkrachten, die naar Brussel trokken om te staken tegen de hervormingsmaatregelen van de federale regering-De Wever. “Vorige week vernamen we dat er een aantal juffrouwen afwezig gingen zijn. Samen met schepen Hannelore besloot ik in de bres te springen, dus staan we allebei voor de klas vandaag”, zegt de burgemeester van Steenokkerzeel.

Ryon keert daarmee terug naar een oude liefde. “Ik heb zelf lesgegeven, maar het is toch anders. Ik ben opgegroeid met krijt enbord, vandaag is alles digitaal, maar dat komt wel goed. Of de leerlingen mij testen? Zeker, je voelt dat ze proberen. Bij mij lukt dat één keer, maar geen twee.”

Iets verderop geeft ook schepen van Jeugd Hannelore Velaerts vandaag les. “Tot nu toe hebben we al rekenen en taal gedaan”, zegt Hannelore Velaerts. “Ik heb zelf de lerarenopleiding gedaan lager onderwijs gedaan, dus het is mij niet compleet vreemd, maar eens je er uit bent is het toch wel wat wennen. Het is een beetje aftasten, maar een hele leuke klas. Ik amuseer mij.”