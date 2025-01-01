74-jarige Theophiel spoorloos nadat hij ziekenhuis in Vilvoorde verlaat

Politie en parket is op zoek naar Theophiel D’Hondt. Hij verliet donderdagochtend het Jan Portaelsziekenhuis in Vilvoorde, sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Op donderdag 16 oktober om 7u10 verliet de 74-jarige Theophiel D’hondt het ziekenhuis in de Gendarmeriestraat in Vilvoorde. Theophiel is zeer slank gebouwd en heeft kort grijzend haar. Hij is veel afgevallen en heeft ingevallen wangen. Hij draagt een bril.

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg Theophiel een zwarte trainingsvest met gele mouwen, een zwarte trainingsbroek met witte strepen op de zijkant en bruine sandalen. De man heeft dringend medische zorgen nodig.

Wie meer informatie heeft of wie weet waar Theophiel is, kan contact opnemen met de politie op het nummer 0800/30.300.

