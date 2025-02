Assisenproces rond moord op moeder en dochter in Kraainem van start

Voor het hof van assisen in Brussel begint vandaag het proces over de dubbele moord in Kraainem op de 46-jarige Magali en haar 17-jarige dochter Coline. De twee werden bijna drie jaar geleden doodgestoken in hun woning. De ex-partner en stiefvader van de slachtoffers bekende eerder de opdracht gegeven te hebben voor de dubbele moord. Naast hem staan ook de man die de moorden zou hebben uitgevoerd en een tussenpersoon terecht. Beiden blijven hun betrokkenheid ontkennen.