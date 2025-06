Colruyt krijgt groen licht voor overname Delitraiteur-winkels: “Voor klanten verandert er weinig tot niets”

De winkels van Delitraiteur zijn 7 dagen op 7 open en zijn specialist in maaltijdoplossingen met meer dan 200 vers bereide gerechten. Naast dit unieke aanbod van maaltijden, biedt Delitraiteur een breed assortiment levensmiddelen aan. “Delitraiteur is een mooie aanvulling voor onze groep en past er ook perfect in: zowel Colruyt Group als Delitraiteur zijn Belgische bedrijven die sterk inzetten op innovatie, en plaatsen klant en medewerker voorop”, zegt Johan Vermeire van Colruyt Group. “Daarnaast is Delitraiteur perfect complementair met onze andere formules en past de overname zo ook binnen onze groeistrategie.”

De winkels worden bijna allemaal door zelfstandige ondernemers uitgebaat. Al deze winkels worden overgenomen door Colruyt Group. Het management en de medewerkers blijven aan boord. “Ook de klanten zullen van deze overname weinig merken. Het spreekt natuurlijk wel voor zich dat Delitraiteur zaken zal overnemen van Colruyt Group en omgekeerd – we willen van elkaar leren, elkaar versterken en samen verder groeien. Wat dat concreet zal betekenen, daar werken we nu volop aan”, aldus Vermeire.

Delitraiteur is vooral actief in het Brusselse en Wallonië. In onze regio zijn er Delitraiteur-winkels in Wemmel, Kraainem, Grimbergen, Wezembeek-Oppem, Alsemberg en Overijse.