Waanzinnig Weekend Herfelingen in de ban van oude tractoren: “Dat geronk, die nostalgie”

Een 50-tal tractoren verzamelden zondagochtend aan de Mottestraat in Herfelingen, het is een traditie voor verschillende mensen uit het Pajottenland om hier met oude tractoren naartoe te komen. “Het zijn mensen die echt gepassioneerd zijn door oude tractoren”, zegt Bart Vannerom van de Landelijke Gilden Herfelingen. “Je hebt er die een oud exemplaar kopen en die dan volledig in orde zetten. De nostalgie spreekt hen aan, en het geronk van de tractor. Daar is nog niets technologisch aan, dat is nog allemaal echt.”

Ook Wim Treutens van Hengstenhouderij Dekens is van de partij. “Ten eerste omdat het prachtig weer is, maar ook omdat het Pajottenland zo’n mooie streek is. Met de tractor kan je ook de veldweggetjes inrijden, en in stilte de natuur bewonderen”, klinkt het. Naast de mooie omgeving genieten de mensen er vooral van om deze oldtimer tractoren eens in het echt te zien. “Het is net zoals muziek, vroeger was die ook beter en veel aangenamer”, besluit Wim.