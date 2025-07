Botsing met vrachtwagen legt tramverkeer naar Vierarmenkruispunt lam: "Niemand in levensgevaar"

Wie vandaag tramlijn 44 van of naar het Vierarmenkruispunt moest nemen, heeft het geweten: het tramverkeer lag urenlang stil door een aanrijding. De tram moest terug op de sporen gehesen worden om dan getakeld te worden.

"Er zijn een aantal gekwetsten, maar de politie heeft dat er niemand in levensgevaar is", zegt Thomas Geyns, burgemeester van Tervuren. "Ik heb vernomen dat de chauffeur van de vrachtwagen naar het ziekenhuis is overgebracht en dat de passagiers op de tram het al bij al goed stellen, maar dat de conducteur van de tram wel zwaar onder indruk was van het ongeval.”

Verder onderzoek moet uitwijzen wat er precies gebeurd is. Vermoedelijk negeerde een van de bestuurders een rood licht.