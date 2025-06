Oma overleeft zware klap op Ring niet: papa en kind in levensgevaar

Bij een zwaar ongeval zondagmorgen op de Buitenring in Wezembeek-Oppem is een inzittende van een voertuig overleden. Het gaat om een oudere vrouw. Vier andere personen, onder wie twee kinderen, zaten gekneld en moesten door de brandweer bevrijd. Zij werden zwaar gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De papa en een kind verkeren in levensgevaar. Het zou gaan om een gezin uit Hoboken dat op de terugweg was van een trouwfeest bij familie in Frankrijk.