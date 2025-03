Regiogenoten mogen zich wereldkampioen diplomatie noemen: “Unieke ervaring”

Elk jaar brengt Harvard WorldMUN jongeren van diverse nationaliteiten en achtergronden bijeen om belangrijke kwesties te bespreken die ook op de agenda van de Verenigde Naties staan. Tijdens de vijfdaagse conferentie vertegenwoordigt elke deelnemer een ander land dan hun eigen. Diplomatie, leiderschap en een grondige kennis van de technische onderwerpen zijn essentieel om uit te blinken in een comité bestaande uit meer dan honderd delegaties.

Het Belgische team, met daarin Lina, Marilyn en Lenno, vergetenwoordigden China, Colombia en Egypte. “Wij vertegenwoordigen respectievelijk China en Colombia binnen de Commissie voor Ontwapening en Internationale Veiligheid rond het thema van interne ontheemding en geweld in de Democratische Republiek Congo”, klinkt het bij de studenten. “Gezien de gevoeligheid van het onderwerp was het niet altijd eenvoudig om tot compromissen te komen met landen die een tegenovergesteld beleid voeren. Toch werd, na vijf dagen intensieve debatten en onderhandelingen, een gezamenlijke resolutie aangenomen. Dat is wat deze ervaring zo uniek maakt.”