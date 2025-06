RSCA Futsal kiest met Alvaro Martinez (34) voor jonge coach: “Ambitie van de club past bij mij”

De 34-jarige Martinez zit ondanks zijn jonge leeftijd al een tijdje in het trainersvak, mededoor blessureleed als speler. Hij startte zijn trainerscarrière bij de jeugd in Granada en trainde daarna in China, Vietnam en Indonesië. Na de coronapandemie bleef hij in Europa actief, eerst in Italië, daarna in Kroatie. Het voorbije seizoen coachte hij de Spaanse topklasser Valdepenas. Bij zijn aankomst stond Valdepenas net boven de degradatiezone. In vier maanden tijd loodste hij de club naar de veilige middenmoot. Nu moet hij RSCA Futsal naar nieuwe sportieve successen loodsen.

“Wees gerust, in Spanje kent de futsalwereld RSCA Futsal. Ik kende bovendien ook alle spelers hier”, zegt Martinez. “Het project van de club spreekt me aan. De visie en de ambitie die leeft binnen de club past bij wie ik ben als coach. Daardoor was het geen moeilijke keuze voor mij. Ik ben blij dat ik de kans krijg om aan de slag te gaan bij een Europese topclub. Ik kijk er erg naar uit om de fans te ontmoeten en ik hoop hen plezier te kunnen bezorgen met goede resultaten.”

Martinez volgt Luca Cragnaz op, die vijf seizoenen aan de slag was bij de club en heel wat trofeeën won. “We zijn verheugd met de komst van Alvaro Martinez. Met hem halen we een jonge coach die perfect aansluit bij de filosofie en de ambitie van de club”, besluit algemeen manager Lieven Baert.