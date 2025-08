Edgars Tarakanovs is nieuwste aanwinst van RSCA Futsal: "Unieke kans"

De tweeëntwintigjarige nieuwkomer is van Letse afkomst. In het verleden kwam Tarakanovs uit voor TFK Rezekne, FC Raba en de laatste twee seizoenen voor topclub Riga RFS. Daar speelde hij samen met de huidige doelman van RSCA Futsal Deivao en oude bekenden Roncaglio en Tomic.

"Vooral laatstgenoemde adviseerde mij om naar Anderlecht te komen", zegt Tarakanovs. “Ik ben blij dat RSCA Futsal me deze unieke kans geeft. Voor mij is dat een nieuwe stap voorwaarts in mijn carrière. Aan motivatie zal het mij niet ontbreken, aangezien ik het belang van mijn transfer ken."

Het vorige seizoen werd Tarakanovs uitgeroepen tot beste speler in de Letse competitie en werd hij topschutter. RSCA Futsal wordt zijn eerste buitenlandse avontuur.