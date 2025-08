Eerste bijeenkomst RSCA Futsal: "Nog bijkomende versterking"

Het nieuwe futsalseizoen start pas in september, maar met enkele topwedstrijden tegen Palma, Valdepenas, Riga en Sporting de Paris heeft RSCA Futsal een drukke voorbereiding voor de boeg. Met een nieuwe coach aan het roer kwam de ploeg gisteren voor het eerst samen. “Ik ben blij dat ik met veel enthousiasme aan mijn nieuwe job kan beginnen. Versta me niet verkeerd, de voorbije maanden heb ik RSCA Futsal al heel grondig bestudeerd. Alle spelers zijn me dus bekend," zegt coach Alvaro Martinez.

Ook voorzitter Martin Baert was van de partij om de fysieke testen gade te slaan. “We zijn tevreden met het behalen van de negende landstitel. Toch moeten we durven erkennen dat het niet onze mooiste titel was. Op het veld was er niet altijd een constante, maar ook naast het veld was er verbetering mogelijk", zegt de voorzitter. "Deze ploeg heeft talent genoeg in huis om het te maken. Daar twijfelt niemand aan. Ik heb ook het volste vertrouwen in de nieuwe coach."

Behalve een nieuwe coach was het komen en gaan van spelers bij paars-wit. Teammanager Lieven Baert heeft nog enkele verrassingen in petto. "In het tussenseizoen onderging onze ploeg nogal wat wijzigingen. Vier nieuwkomers werden al aangekondigd", zegt Baert, terwijl de fysieke testen bezig waren. "De komende dagen mogen de supporters zich nog aan bijkomende versterking verwachten."