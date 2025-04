Departement Zorg plaatst drie woonzorgcentra onder verhoogd toezicht: “Heel wat tekorten vastgesteld”

In woonzorgcentrum Avondvrede in Linkebeek vond er midden februari een inspectie plaats, sinds vorige week staat het onder verhoogd toezicht. “De belangrijkste tekorten waren rond infrastructuur, zorg en ondersteuning en zorgpraktijk”, klinkt het bij het Departement Zorg. “In woonzorgcentrum Jasmina in Beersel gaat het om tekorten op vlak personeel, inspraak van de bewoners, medicatieveiligheid en zorgpraktijk. In woonzorgcentrum Vurenveld in Wezembeek-Oppem zijn er tekorten bij de dagelijkse hulp die aan bewoners moet geboden worden met ernstige gevolgen.”

Verder zijn er nog heel wat andere tekorten in de inspectieverslagen. De woonzorgcentra moeten binnen de vijftien dagen na ontvangst van de aanmaning een plan insturen bij het departement. “Daarin moet elk woonzorgcentrum voor elk tekort acties omschrijven die zij gaan nemen en het tijdspad waarbinnen de tekorten moeten opgelost zijn”, klinkt het. “Het departement zal nagaan of deze acties voldoende kunnen zijn en of de aangegeven tijdspaden snel genoeg tot een oplossing kunnen leiden.”

Als de woonzorgcentra onvoldoende acties ondernemen of het tijdspad aangeeft dat te ver in de toekomst ligt of de acties onvoldoende uitvoert, kan het departement de erkenning van de woonzorgcentra schorsen.