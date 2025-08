Tweede weekend op rij werken aan het spoor tussen Beersel en Lot: "NMBS raadt aan om de app te controleren"

Tussen Lot en Ruisbroek vernieuwt Infrabel bijna 300 meter bovenleiding. Tegelijkertijd worden ook de sporen en verlichtingspalen aangepakt. "De werken zijn noodzakelijk voor een goed en performant spoorwegnet. We gaan er alles aan doen om de hinder zo goed als mogelijk te beperken en de mensen kunnen dus gebruik maken van vervangbussen van NMBS," zegt Thomas Baeken van Infrabel. "We doen ook voorbereidende werkzaamheden in Ruisbroek omdat we de laatste twee weken van augustus daar grote werken hebben."

De lijn tussen Brussel-Zuid en Halle wordt het ganse weekend bediend door vervangbussen. "De NMBS raadt aan om de app te controleren en te kijken welke treinen rijden, want er zullen er nog rijden, maar minder", aldus Baeken.