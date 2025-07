Internationale Dag van de Vriendschap: de unieke band tussen Lisette en Marie-Thérèse

Ze blijven het langst zitten na het eten en praten de hele dag door. De vriendschap tussen Lisette en Marie-Thérèse spat ervan af. Dat zien de verpleegkundigen van De Ceder in Beersel elke dag. De twee vrouwen van 90 en 88 jaar wonen nu vijf jaar in het woonzorgcentrum. Daar begon ook hun bijzondere vriendschap. Het duurde niet lang voordat ze bijna al hun tijd samen doorbrachten. “Hier in het rusthuis hebben we elkaar leren kennen. Nochtans we woonden allebei in Beersel. Toch hebben we elkaar nooit ontmoet, ook niet tijdens het winkelen ofzo”, zegt Marie-Thérèse.

Als je in een woonzorgcentrum gaat wonen, is er wat geluk nodig om daar mensen te ontmoeten waarmee het klikt. Bij de 2 dames was dat het geval. "Ik vond ze sympathiek, ik vond ze gemakkelijk. Je kon er makkelijk mee praten. Zij was gewoon naturel. Ik vond dat tof. Als er eens iets is, zeggen we het aan elkaar. We vertellen vaak dingen over de kinderen”, aldus Marie-Thérèse. “De vriendschap, de glimlach, je voelt het als iets oprecht is. Bij Marie-Thérèse is dat zo. Je hebt iemand nodig. Als je hier alleen bent, is het toch maar triestig, vind ik”, zegt Lisette.