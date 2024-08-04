Buurtbewoners van de A8 in Essenbeek protesteren met een spaghettislag tegen de mogelijke onteigeningen van hun gronden

Buurtbewoners A8 Halle houden spaghettislag om advocaatskosten rond mogelijke onteigeningen te betalen

De buurtbewoners van de A8 in Essenbeek die mogelijk getroffen worden door onteigeningen, houden dit weekend een spaghettislag om de kosten van hun advocaat te kunnen betalen. Vandaag en morgen kan al wie wil in zaal 't Vergeet-mij-Nietje zijn steun met hen betuigen door een spaghetti te nuttigen, maar voor de organisatoren willen ook dat de spaghettislag een duidelijk signaal is: "wij laten niet over ons heen lopen," klinkt het.

In juni kregen tientallen inwoners van Essenbeek te horen dat ze mogelijk al dan niet gedeeltelijk onteigend kunnen worden. De komende jaren wordt de A8 er heraangelegd en daarom wil de Werkvennootschap een tijdelijke alternatieve toegangsroute tot Halle voorzien. Daarvoor zouden onteigeningen moeten plaatsvinden. De bewoners vielen volledig uit de lucht en verzetten zich met man en macht tegen de mogelijke onteigeningen. Ook de stad Halle schaarde zich al achter haar inwoners.

Nu willen de buurtbewoners een advocaat inschakelen. Om die kosten te kunnen betalen, organiseren ze dit weekend een spaghettislag. Omdat er een grote volkstoeloop verwacht wordt, profiteren de buurtbewoners daar ook van om het grote publiek te informeren over de precieze plannen rond de heraanleg van de A8 en de tijdelijke snelweg die de Werkvennootschap. "We verzetten ons met man en macht tegen de plannen in Halle," klinkt het.

Een sfeerverslag zie je komende week in ons nieuws.

