Politie ontmantelt drugsplantage met meer dan 1.200 planten: "Eén verdachte aangehouden"

Woensdagochtend rond vijf uur vielen eenheden van de politiezone Lier, samen met het FALCO-team en de recherche van de politiezone Zennevallei, binnen in een woning in Sint-Pieters-Leeuw. Achter de voordeur vindt de politie een actieve, volledig uitgeruste cannabisplantage met vier kweekruimtes, goed voor een totale oppervlakte van 135 vierkante meter. "Een 57-jarige man van Albanese origine werd meteen gearresteerd en is al voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Lier. Hij blijft aangehouden", zegt Alex Geboers, commissaris van de politiezone Zennevallei.

De huiszoeking maakt deel uit van een onderzoek naar drugshandel, dat begon na de ontdekking van een andere plantage op 17 mei in Lier. De plantage is intussen volledig ontmanteld.