Sofie stapt Dodentocht voor Levedale: “Ik ging het nooit meer doen, maar hiervoor maak ik een uitzondering”

“Al vijf jaar heb ik de Dodentocht uitgestapt en heb zoveel afgezien, dat ik heb gezworen: dit doe ik nooit meer, vijf keer is echt genoeg”, zegt Sofie. “Maar kijk: voor het goede doel maak ik nu een uitzondering. Ik wilde echt iets doen voor Levedale, het woon- en begeleidingscentrum voor volwassenen met een (verstandelijke) beperking in Meise. Daarom besloot ik de Dodentocht toch nog maar eens te stappen en me te laten sponsoren."

“De druk ligt deze keer wel hoog, want falen, is sowieso geen optie. Voor de Dodentocht kan je niet echt trainen, je moet het doen op karakter,” algus Sofie.

Steun van café De Palm

Sofie krijgt alvast steun van Kim Van den Elsen (36) van café De Palm, het supporterslokaal van Dries De Bondt. “Een veertigtal supporters gingen begin deze zomer mee naar het Belgisch kampioenschap in Zottegem”, vertelt Sofie. “Tijdens de busreis werd er druk nagepraat en Geert Rampelbergh, ook gekend als Doef, had voor het Belgisch Kampioenschap een exclusief T-shirt laten ontwerpen. Dat werd per opbod verocht en uitbaatster Kim Van den Elsen van het supporterslokaal Café de Palm bood liefst 300 euro. Die opbrengst werd geschonken aan mijn sponsortocht voor Levedale. Daarmee hebben we een mooi startkapitaal. De teller staan nu op zo’n 1.500 euro, maar we hopen echt nog meer in te zamelen.”

Levedale is een het woon- en begeleidingscentrum voor volwassenen met een (verstandelijke) beperking dat eind 1974 werd opgericht door de gemeentebesturen van Meise, Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos, Merchtem en Grimbergen.