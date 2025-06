Discotheek The Lord in Schepdaal staat opnieuw te koop: “Een nieuwe invulling geven”

Midden jaren '70 wordt de oude melkerij omgetoverd tot discotheek. Typerend voor de plek zijn de ruime salons. Duizenden mensen, ook royals, diplomaten en bv's, vinden hun weg naar Schepdaal. Maar in 2000 houdt uitbater Emile Van Bellingen het voor bekeken. Hij zegt dan dit: “Ik denk dat The Lord nu moet verjongd worden, in een nieuwe fase moet komen met andere mensen. Mijn periode is na 25 jaar ten einde. Wat ik wil doen, is zo snel mogelijk stoppen en terug naar de universiteit gaan”.

The Lord gaat door tot 2011 om na jarenlange verbouwingen in 2019 te heropenen als Umani. Acht maanden later staat de club alweer te koop. Een doorstart blijft uit, waardoor het gebouw nu opnieuw te koop staat. "De tijd van megadancings is voorbij", beseft de huidige eigenaar Roger Kerremans. Hij hoopt dat geïnteresseerden toch het potentieel zien in het gebouw en er een nieuwe functie aan willen geven.