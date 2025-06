20-tal ouders volbrengen taallessen 'Mijn kind, de school en ik'

De lessen stonden open voor ouders van alle taalniveaus. Voor sommigen was het een eerste kennismaking met de Nederlandse taal. Anderen kenden al wat Nederlands, maar kregen via deze lessen toch wat meer vertrouwen om de taal actief te gebruiken. Wat de deelnemers vooral waardeerden, was de veilige en open sfeer waarin ze konden leren op hun eigen tempo.

“In de lessen kregen ouders de kans om de schooltaal beter te begrijpen en zo nauwer betrokken te zijn bij het schoolleven van hun kinderen,” vertelt de leerkracht van de cursisten, Katrien Heremans. “Voor sommige deelnemers was het project ook een persoonlijke overwinning: na eerdere negatieve schoolervaringen, ervoeren ze nu dat leren ook fijn en verbindend kan zijn. Een eerste stap naar een nieuwe en positieve schoolervaring. Tijdens de lessen was er gratis kinderopvang voorzien in de groepsopvang Kriebellot. Zowel de lessen als de opvang waren kosteloos voor de deelnemers.”

“We investeren niet alleen in taal, maar ook in vertrouwen. Dit project gaf veel ouders de kans om op een laagdrempelige manier meer betrokken te zijn bij de school van hun kind. Ze konden leren in een veilige omgeving en bouwden tegelijk bruggen naar elkaar,” zegt schepen van Integratie en Inburgering Lora Hasenbroekx. “Dat is precies wat we willen in Beersel: een plek waar iedereen kansen krijgt én die kansen ook effectief kan benutten.”