Man verliest even bewustzijn bij handgemeen op strand Hofstade, politie is waakzaam: “Preventief opgeschaald"

"Het ging om een kleine schermutseling tussen twee personen", legt korpschef Filip Van Steenbergen van de zone KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst) uit. "Het is wat onduidelijk maar blijkbaar had de ene iets van de andere meegenomen.” Tijdens de vechtpartij verloor één van beide kemphanen even het bewustzijn, mogelijk mee veroorzaakt door de hitte. Een ziekenwagen en een MUG kwamen ter plekke. Het ‘slachtoffer’ was echter al snel terug bij zijn positieven. “Er was geen sprake van wapens en niemand raakte ernstig gewond”, beklemtoont Van Steenbergen.

Volgens de korpschef was er maandag ‘een iets lastiger’ publiek in het domein aanwezig. "We hadden het op voorhand al ingeschat als een dag met potentieel meer spanningen. Daarom hebben we vanavond voor de uittocht preventief opgeschaald, met twee extra ploegen op het terrein. In totaal staan er vijf agenten aan de in- en uitgang. We proberen zo proactief mogelijk te werken en aanwezig te zijn voor de situatie escaleert."

Eerder op de dag deed zich wel nog een incident voor op een bus van De Lijn die van het station in Vilvoorde richting Hofstade reed. "Er was daar wat duw- en trekwerk onder de jongeren en de chauffeur meldde dat het lastig werd", zegt de korpschef. "De bus is dan onderweg gecontroleerd. Een aantal jongeren zijn gevlucht. De anderen zijn onder begeleiding naar het domein gebracht.”

De voorbije dagen was er wel wat tumult aan het station van Vilvoorde en Mechelen, waar de jongeren vanuit Brussel toestromen. Ook werd er al een dakraam in een bus van De Lijn afgebroken maar volgens Van Steenbergen is het op het domein zelf tot op heden vrij rustig gebleven. "Ik wil benadrukken dat we de voorbije jaren, mede dankzij een goede samenwerking met De Lijn, grotere problemen hebben kunnen vermijden.”