Nieuw graffitikunstwerk langs Animalinasroute klaar

In Zemst is langs het jaagpad naast de Zenne een nieuw graffitikunstwerk afgewerkt. Het beeldt de vogeltrek naar het Zuiden en is meteen het grootste kunstwerk van de Animalinasroute.

De Animalinasroute is een initiatief van Natuurpark Rivierenland, dat de aandacht wil vestigen op de dieren die in en langs de waterlopen wonen in de ruime regio rond Mechelen. Over een afstand van honderd kilometer zijn maar liefst vierenveertig kunstwerken te zien