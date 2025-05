Akkoord tussen gemeente en voetbalclub over nieuwe kantine op Den Dam

De gemeente Steenokkerzeel heeft een akkoord bereikt met PSV 1820 over het gebruik van de nieuwe kantine op de sportsite Den Dam. De nieuwe kantine moet tegen de zomer klaar zijn. Er was discussie over de compensatie die PSV krijgt voor de afbraak van de oude kantine naast de nieuwbouw. De gemeente legt daar nu 92.500 euro voor op tafel, de club zal maandelijks 1.250 euro betalen voor de huur van de nieuwe kantine. De club deelt de kantine met de tennisclub,