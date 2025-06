Steenokkerzeel zoekt inwoners die zich willen aansluiten bij BIN: "Meer samenwerken rond veiligheid"

Eind mei vond een infoavond plaats over de opstart van een Buurt Informatie Netwerk (BIN) in Steenokkerzeel. Tijdens de infoavond kregen de aanwezigen uitleg over de werking van een BIN, wat het inhoudt om lid te zijn en welke rol inwoners spelen binnen het netwerk. “De enthousiaste reacties tonen aan dat er behoefte is aan samenwerking rond veiligheid in de buurt. We hopen dan ook dat er voldoende kandidaten zijn om het netwerk effectief op te starten. Bovendien zou met dit BIN erbij de volledige gemeente gedekt zijn, een krachtig signaal naar mensen met minder goede bedoelingen”, zegt burgemeester Kurt Ryon.

BIN Bos, BIN Perk en BIN Melsbroek zijn al enkele jaren actief en daar kan nu dus Steenokkerzeel aan toegevoegd worden. Begin september evalueren de initiatiefnemers, samen met het lokaal bestuur en de politie of er voldoende interesse is om officieel met BIN Steenokkerzeel van start te gaan. “Het is belangrijk dat voldoende inwoners zich inschrijven via de infofiche, én dat die inschrijvingen goed verspreid zijn over de hele zone,” zegt Ryon. “Samen vormen ze de basis voor een sterk en efficiënt BIN.”