PFAS-vervuiling deint uit in Melsbroek: “Mensen maken zich zorgen, en terecht”

Schepen van Milieu Jelle Mombaerts (Klaver/N-VA) benadrukt dat dit geen nieuw verhaal is, maar dat de situatie wel een nieuwe fase is ingegaan. “De vervuiling is gelinkt aan het gebruik van blusschuim op de oude brandweerkazerne langs de Haachtsesteenweg”, legt Mombaerts uit. “OVAM heeft destijds al voorzorgsmaatregelen opgelegd, maar ondertussen is het beschrijvend bodemonderzoek afgerond. De vervuiling blijkt afkomstig van twee bronpercelen. In de zones waar de vervuiling zich heeft verspreid, hebben bewoners een paar weken geleden een brief gekregen van OVAM.

Hoewel bewoners van de verspreidingspercelen volgens OVAM niet saneringsplichtig zijn, krijgen zij wel te maken met concrete gebruiksadviezen. “De voorbije drie jaar golden al algemene voorzorgsmaatregelen, zoals het vermijden van het gebruik van grondwater of het eten van groenten uit eigen tuin. Nu staan deze adviezen specifiek vermeld in het bodemattest en zijn ze aangepast aan de ernst van de vervuiling op elk perceel”, aldus Mombaerts. De vervuiling beperkt zich bovendien niet tot de bodem. Ook het grondwater is aangetast. “Die vervuiling verplaatst zich via de watertafel, wat maakt dat een groot deel van Melsbroek getroffen is. Iedereen die een brief van OVAM heeft gekregen, zit met een verontreinigd perceel en dus ook met definitieve maatregelen”, zegt de schepen.

Brussels Airport Company gaat saneren

BAC erkent haar verantwoordelijkheid in het ontstaan van de vervuiling. “Op Brussels Airport werd, zoals bij veel brandweerzones in Vlaanderen, PFAS-houdend blusschuim gebruikt tijdens oefeningen. In die tijd was nog niet geweten dat dit schadelijk zou zijn”, laat het bedrijf weten. In opdracht van BAC werd intussen een eerste bodemsaneringsproject ingediend bij OVAM. Dat project focust zich op de sanering van de bronzones. Later volgen nog aanvullende saneringen voor omliggende percelen.

Infomarkt

Om de vragen van alle getroffenen te beantwoorden, organiseren de gemeente Steenokkerzeel, BAC, OVAM en de medisch milieukundige van Gezondheidsmakers een infomarkt. Die vindt plaats op maandag 12 mei 2025 tussen 16u en 21u in de parochiezaal van Melsbroek. “Wij willen als gemeente faciliteren dat mensen hun vragen kunnen stellen aan experten van OVAM en het onderzoeksbureau. Want het gaat hier om terechte zorgen over de eigen woonomgeving”, besluit Mombaerts.