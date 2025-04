Grote rampoefening op Brucargo: “Evacuatie van 90 figuranten uit stilstaande trein in Diabolotunnel”

Zo'n 90 figuranten waren aanwezig om gered te worden tijdens een rampoefening die zich afspeelt onder de grond.

"Wij simuleren vandaag een rampoefening van een stilstaande trein die in de Diabolotunnel passeert. Die trein valt stil en er zitten een negentigtal reizigers op die trein. Die zullen allemaal geëvacueerd worden via één van de evacuatieschachten en de bedoeling is om te gaan kijken hoe snel dat die mensen uit de schacht kunnen geraken of hoe snel de hulpdiensten hier kunnen geraken", legt noodplanningscoördinator Tom Ketelslegers uit.

Gelukkig blijft het bij een oefening en moeten omwonenden niet ongerust zijn. “We hebben onze inwoners voldoende geïnformeerd en ook de bedrijven zodanig dat er niet onnodig naar de politie gebeld wordt", zegt Kurt Ryon, de burgemeester van Steenokkerzeel.

Een grootschalige rampoefening als dit is bijzonder leerrijk.

"Wij focussen enerzijds op het oprichten van een coördinatie hier op het terrein. Hoe snel dat de alarmering kan gebeuren, hoe snel de hulpdiensten hier kunnen zijn. Anderzijds willen we kijken hoe dat wij onze slachtoffers kunnen opvangen die niet gekwetst zijn binnen ons psychosociaal hulpverleningsnetwerk. Dat zijn vrijwilligers van de gemeente die eigenlijk zorgen voor een onthaalcentrum en de opvang van de slachtoffers daar", aldus nog Tom Ketelslegers.