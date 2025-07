Speeltuin Dijkveld grondig vernieuwd: "Opnieuw een fijne en veilige plek"

In Steenokkerzeel is de vernieuwde speeltuin Dijkveld aan de Dijkveldweg open voor kinderen en gezinnen. De tuin kreeg een grondige metamorfose met nieuwe speeltoestellen, zoals glijbanen, schommels en een wip. Die kwamen er in samenspraak met de buurtbewoners. Zij kregen een brief en stickers waarmee ze suggesties konden aanduiden op het ontwerpplan. "Het is opnieuw een fijne en veilige plek en dat vinden we belangrijk. Inwoners, jong en oud, moeten kunnen genieten van hun buurt," aldus schepen van Jeugd Hannelore Velaerts.