Eisse wint Woord in Actie voor Engels: "Originaliteit uitstralen"

Net als in de rest van Vlaanderen ploeteren de leerlingen van het Sint-Jozefinstituut in Ternat zich door de examenperiode naar de zomervakantie. Tussen twee examens door lukt het om Eisse te spreken over haar Woord in Actie-avontuur.

"Eigenlijk ik heb altijd al graag boeken gelezen en graag gedichten geschreven", zegt Eisse. "Toen mijn leerkracht in de klas over de wedstrijd vertelde, leek mij dat echt een goed idee. Ze stimuleerde me om mee te doen.” De opdracht: vertel een geëngageerd verhaal en doe dat door je talenkennis en creatieve schrijf- en presentatieskills te gebruiken.

Eisse schreef een column over authenticiteit. "Het gaat dus over authentiek zijn en jezelf zijn. Als je originele kenmerken hebt zoals een originele naam, zoals ik bijvoorbeeld, of een rode haarkleur moet je jezelf niet verstoppen en neutraal zijn. Je moet juist je originaliteit uitstralen. Daarover gaat mijn stuk."

Ze had het niet verwacht en toch bracht Eisse de hoofdprijs mee naar huis.