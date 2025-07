Vergunning luchthaven vernietigd: geen impact op luchtverkeer

De Vlaamse regering had in de vergunning extra milieuvoorwaarden opgelegd om tegemoet te komen aan ongunstige adviezen die wezen op overmatige geluidshinder. De vergunning beperkte het aantal vliegtuigbewegingen tot 240.000 tot 2032. Ook scherpte de vergunning het verbod op nachtvluchten in het weekend aan.

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines tekende beroep aan tegen de vergunning omdat de milieuvoorwaarden het bedrijf concurrentieel benadeelt. De Raad voor Vergunningsbetwistingen geeft Brussels Airlines nu gelijk en vernietigt de vergunning. Volgens de Raad is ook de tien miljoen euro die de luchthaven aan spoorwegbeheerder Infrabel moet betalen onwettig.

De Vlaamse regering moet tegen 30 juni 2029 opnieuw over de vergunningsaanvraag beslissen. Tot dan mag de luchthaven verder worden uitgebaat met de vernietigde vergunning. De uitspraak heeft geen impact op het vliegverkeer, schrijft De Standaard.