Ondanks vakbondsacties: Brussels Airport blijft groeien

De luchthaven in Zaventem kan groeicijfers voorleggen. Nu Brussels Airport de balans van de eerste zes maanden van 2025 opmaakt, komt de luchthaven met enkele opvallende cijfers naar buiten.

In de eerste helft van 2025 reisden al 11.283.904 passagiers via Brussels Airport, maar dat aantal is beïnvloed door de verschillende nationale manifestaties. "Sinds begin dit jaar vonden al vijf nationale vakbondsacties plaats, gericht tegen de plannen van de federale overheid, met impact op de luchthavenactiviteiten", klinkt het bij Brussels Airlines. "In totaal werden hierdoor meer dan 230.000 reizigers getroffen."

Wat vrachtvervoer betreft, steeg het totale cargovolume van 2025 met 9,4 procent ten opzichte van het eerste semester van 2024. In de afgelopen maand passeerde er 63.200 ton vracht. Tegenover vorig jaar is dat een stijging van 18 procent. "De belangrijkste importregio’s zijn Azië, Afrika en Noord-Amerika", klinkt het bij de luchthaven. "Diezelfde top drie zien we terug in de belangrijkste exportregio’s: Azië, gevolgd door Afrika en Noord-Amerika."