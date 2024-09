Wat staat er op het spel in Grimbergen?

Grimbergen heeft er woelige politieke jaren opzitten. De coalitievorming tussen Vernieuwing, N-VA en Open VLD kwam nationaal in de media omwille van het Vlaams Belang-verleden van Bart Laeremans. Daardoor moest Laeremans vrede nemen met een schepenambt. Aanvankelijk toch, want sinds de meerderheidswissel – waarbij Open VLD werd ingeruild voor cd&v - is hij wel burgemeester. Dat wil hij graag blijven.