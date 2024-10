Wat staat er op het spel in Kapelle-op-den-Bos?

Groen moet het doen zonder schepen Ilse Rymenants. De partij schuift met Hanne Lamberts een jong gemeenteraadslid naar voren als lijsttrekker.

Mathias Diricx trekt de lijst van cd&v, die op voormalig burgemeester Edward De Wit als lijstduwer kan rekenen. Ook een ronkende naam bij ProKA-Vooruit, dat met Leo Peeters een ereburgemeester en voormalig minister op de lijst heeft staan. Peeters duwt, Dirk Hermans trekt het oppositiekartel dat bestaat uit liberalen, socialisten en onafhankelijken. De vraag is of zij samen met de christendemocraten de macht kunnen teruggrijpen in Kapelle-op-den-Bos.

Of kan Vlaams Belang zich tussen de andere partijen nestelen? De partij heeft al 12 jaar geen zetel meer in de gemeenteraad, maar in juni stemde wel 20 procent op Vlaams Belang. Tom Van de Voorde trekt de lijst.