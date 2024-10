Wat staat er op het spel in Zaventem?

In 2018 was N-VA met zeven zetels de tweede partij in Zaventem, maar werd naar de oppositiebanken verwezen. Nu wil de partij met lijsttrekker Erik Rennen opnieuw mee besturen.

Eén van de verrassendste politieke overstappen voor deze verkiezingen vinden we bij de Zaventemse afdeling van Vlaams Belang. Wim Desloovere was 24 jaar lang actief bij Open VLD en was zelfs schepen in de luchthavengemeente, maar zei de politiek in 2018 vaarwel. Op 13 oktober is hij de lijsttrekker voor Vlaams Belang.

Vooruit brengt de 19-jarige Joren Stultjens in stelling als kopman. Patrick Delaunoy wil met de nieuwe lijst STOP BETON de verstedelijking van Zaventem een halt wil toeroepen. UF, dat zes zetels heeft in Zaventem, zette Jean-Marc Mativa bovenaan de lijst.

De strijd in Zaventem wordt groot, want door de groeiende bevolking zijn er twee extra zetels te verdelen. Straks telt de Zaventemse gemeenteraad 33 in plaats van 31 leden.