Wat staat er op het spel in Sint-Pieters-Leeuw?

Sint-Pieters-Leeuw werd de voorbije jaren bestuurd door een coalitie van N-VA en cd&v. De grootste partij, N-VA, gooit burgemeester Jan Desmeth in de strijd. Hij volgde in 2021 Luc Deconinck op. Opvallend is ook de naam van Veerle Speeckaert op de lijst van N-VA. Zij was aan het begin van de legislatuur schepen voor cd&v, maar zetelt sinds maart vorig jaar als onafhankelijke. Nu sluit ze aan bij de partij van burgemeester Desmeth.