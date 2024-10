Wat staat er op het spel in Wezembeek-Oppem?

Bovendien ziet Delcourt meerderheidspartijen Les Engagées en Ecolo – die deze legislatuur deel uitmaakten van LB - overstappen naar de nieuwe lijst Horizon. Die wordt getrokken door de jonge Nicolas Celis. De tweetalige lijst bevat verder ook kandidaten van de burgerbeweging Wezem'Move, onafhankelijken en Open VLD.

De liberalen stappen op hun beurt uit oppositiepartij WOplus, dat vandaag vijf zetels heeft in de gemeenteraad. WOplus verenigt de Nederlandstalige partijen N-VA, cd&v en Vooruit. Anne Sterkmans zetelde deze legislatuur voor het eerst in de oppositie voor WO Plus. Op 13 oktober trekt ze de lijst in faciliteitengemeente Wezembeek-Oppem.