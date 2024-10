Wat staat er op het spel in Zemst?

Vanuit de huidige meerderheid trekt alleen Groen op eigen houtje naar de kiezer op 13 oktober. Zij doen dat met Joeri Van den Brande als lijsttrekker en zien een verdere samenwerking zitten. Cd&v, in 2018 met negen zetels de grootste partij in Zemst, trekt met Open VLD in kartel naar de kiezer onder de naam Iedereen Zemst. Zij hadden de voorbije legislatuur 11 van de 27 zetels in handen en vormt het tweede machtsblok. Bart Coopman is de lijsttrekker en wil na zes jaar in de oppositie maar wat graag het initiatiefrecht om een coalitie op de been te brengen, want de kans op een absolute meerderheid voor één van de twee grote blokken lijkt klein.

Tot slot is er ook nog Vlaams Belang, dat met Hagen De Man een nieuwkomer bovenaan de lijst zet. De partij haalde in 2018 één zetel binnen, maar hoopt nu op meer. In juni stemde zowat 20 procent van de Zemstenaren op Vlaams Belang.