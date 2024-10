Wat staat er op het spel in Londerzeel?

Sminate wil op haar beurt wat graag opnieuw de grootste partij worden, zodat N-VA het initiatiefrecht krijgt om een coalitie op de been te brengen. Cd&v Plus gooit schepen Veerle Pas in de strijd als lijsttrekker. De derde meerderheidspartij, Groen, smeedt voor deze verkiezingen een progressief blok met Pro1840. Daarmee gaat ook in Londerzeel een oppositiepartij in zee met een meerderheidspartij. Tom Troch (Vooruit) en schepen Leen Van Aken (Groen) trekken de lijst.

De opvallendste politieke terugkeer is Jozef De Borger. Hij verliet na 2018 cd&v en stopte zelfs met politiek, maar is nu terug met zijn eigen project: Team De Borger. Vraag is wat zijn aantrekkingskracht nog is op de inwoners van Londerzeel. Door die vijfde partij wordt het mogelijk een moeilijk te leggen puzzel na 13 oktober.