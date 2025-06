Vlaamse regering stopt sneltram langs A12 in koelkast: “Nog maar weinig interesse in het project”

Over de aanleg van een sneltram langs de A12 is al heel wat inkt gevloeid. De plannen zijn al zo’n 15 jaar oud, met de sneltram zouden mensen op 40 minuten van Willebroek naar Brussel kunnen pendelen. De tram zou halt houden in Londerzeel, Wolvertem, Meise en Strombeek-Bever. “Ik heb de opdracht gegeven aan De Werkvennootschap om verdere stappen in het dossier on hold te zetten”, zegt minister De Ridder aan VRT NWS. “Het project wordt te weinig gedragen door de lokale besturen. Er is ook te veel onduidelijkheid over wat er op Brussels grondgebied gaat gebeuren.”

Om die reden ziet ook burgemeester van Londerzeel Nadia Sminate, partijgenoot van minister De Ridder, de sneltram liever niet komen. “Het oorspronkelijke idee was dat de sneltram tot aan Brussel-Noord zou rijden, maar nu zou de lijn al stoppen aan de Heizel. Daar hebben de inwoners van Londerzeel niets aan", klinkt het bij Sminate.

Voor de sneltram werd al heel wat voorbereiden studie- en tekenwerk verricht. Zo zitten ook de tramhalteomgevingen van Londerzeel en Wolvertem al in de ontwerpfase. De Werkvennootschap hoopte in de loop van dit jaar de omgevingsvergunning op zak te hebben, zodat in 2031 de eerste sneltram tussen Willebroek en Brussel zou kunnen sporen.