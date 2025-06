Verdwaalde batterij in afval oorzaak van hevige brand: “Mensen moeten meer stilstaan bij de gevolgen”

In de nacht van vrijdag op zaterdag is er een hevige brand ontstaan bij recyclagebedrijf Containers Maes in Vilvoorde. De brandweer heeft nog tot zaterdagmiddag 15u moeten nablussen. Gelukkig kwamen er geen schadelijke stoffen vrij bij de brand en raakte niemand gewond. “De site is opnieuw operationeel, maar de schade is aanzienlijk”, klinkt het bij het recyclagebedrijf. “Doordat het afval goed gecompartimenteerd was, is de brand binnen één compartiment gebleven en niet overgeslagen naar andere opslagplaatsen.”

Het is niet de eerste brand in een afval- en recyclagebedrijf de voorbije weken. Eind mei was er een zware uitslaande brand bij Renewi in Vilvoorde, afgelopen vrijdag brak er brand uit in een loods met afval en rommel op de grens van Sint-Pieters-Leeuw en Anderlecht en enkele uren later bij Containers Maes. Die brand is volgens Patrick Laevers, vicevoorzitter van de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector Denuo, veroorzaakt door een batterij in het afval. Een wiel van een vrachtwagen zou een batterij hebben geraakt, waarna een vonk ontstond en het afval in brand vloog.

“We doen dat ook een oproep aan de mensen om goed te sorteren”, zegt Laevers. “Mensen doen al heel hard hun best om te recycleren, maar beseffen niet altijd hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn. In restafval, papier, karton en zoals hier in bouw- en sloopafval, overal vinden we verdwaalde batterijen. Dit soort branden kunnen de afvalverwerkingsbedrijven niet langer dragen.”