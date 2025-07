Twee verdachten van Vilvoordse rellen blijven in de cel: twee anderen vrijgelaten

In de nacht van vrijdag op zaterdag ontstonden rellen aan het station in Vilvoorde. Een groep gemaskerde mannen brachten er vernielingen aan. De verdachten hadden het gemunt op de politie. Negen personen werden opgepakt. Een dag later werd een tiende man opgepakt; de man had de dag voordien met zijn bromfiets een aanvaring met de politie en dat zou tot de rellen hebben geleid. Vier meerderjarige verdachten bleven aangehouden, onder wie de bromfietser.

De raadkamer heeft zich over de zaak gebogen en beslist nu om twee verdachten vrij te laten onder voorwaarden; twee anderen blijven nog minstens een maand in de cel. De jeugdrechter plaatste een minderjarig in een gesloten jeugdinstelling. Een andere minderjarige kwam onder voorwaarden vrij.