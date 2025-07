Leeuwenaar Mbangula van Turijn naar Werder Bremen

Mbangula ruilde in 2020 de jeugd van RSC Anderlecht voor de jeugd van Juventus. Bij de Italiaanse topclub brak de Leeuwenaar dit seizoen door met drie doelpunten en vier assists in de Serie A.

Met drie doelpunten en vier assists in 23 Serie A-wedstrijden was Mbangula volgens Sporza goed op weg om de seizoensrevelatie te worden. Zijn prestaties leverden de 21-jarige regiogenoot zelfs een selectie - evenwel zonder speelminuten - bij het nationale elftal op. Na een trainerswissel sputterde de motor. Steeds vaker moest Mbangula zich tevreden stellen met een plaats op de bank.

Bij Werder Bremen gaat Mbangula op zoek naar meer speelminuten. De hoofdcoach Horst Steffen van de Duitse topclub is alvast tevreden met de komst van Mbangula. "Samuel heeft tempo in huis", zegt Steffen. "Hij kan heel wat posities in het aanvallende compartiment aan, waardoor ons spel flexibeler wordt. Nu is het zaak om hem zo snel mogelijk in de ploeg te integreren."