Oprit E19 in Ruisbroek afgesloten: vat met frituurolie gekanteld

Teams van de brandweer en de Civiele Bescherming zijn in Ruisbroek op oprit 18 aan de Nieuwe Stallestraat naar de E19 richting Halle. Daar is een vat met 200 liter frituurolie gekanteld, waardoor het wegdek helemaal versperd is.

Zelfs met een speciale container en het gespecialiseerde materiaal van de Civiele Bescherming denkt de brandweer dat de opkuis nog enkele uren zal duren. "We raden aan om oprit 17 (Anderlecht Industrielaan) of oprit 19 (Beersel) te gebruiken", klinkt het bij de brandweer.