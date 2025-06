Twee gewonden bij zware woningbrand in Sint-Pieters-Leeuw

Rond 2u30 vannacht werd de brandweer opgeroepen voor een woningbrand in de Stokerijstraat in Zuun, in de buurt van het Albert Van Cothempark. “Ter plaatse troffen we een volontwikkelde brand aan in een rijwoning met kans op overslag naar aanpalende gebouwen”, klinkt het bij de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Onze ploegen konden de uitbreiding van de brand voorkomen. Zij kregen hierbij de ondersteuning van ons zonaal droneteam, dat met een drone met thermische camera nauwgezet de vuurhaarden in beeld bracht.”

Bij de brand raakte één bewonder gewond en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. “Er raakte ook een brandweerman lichtgewond. Hij kreeg meteen de medische zorgen van een MUG-team van AZ Sint-Maria Halle.” De nablussing is bezig. Op dit moment is een gedeelte van de Stokerijstraat afgesloten voor het verkeer.

De rijwoning is volledig verwoest. Burgemeester Jan Desmeth kwam ter plaatse en sprak met enkele getroffen inwoners. "Ook veel dank aan onze brandweerdiensten, die nog maar eens hebben bewezen hoe belangrijk ze zijn. Efficiënt en professioneel hebben ze erger kunnen voorkomen in een dichtbevolkte wijk", aldus Desmeth.