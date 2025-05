Jan (55) overleefde asbestkanker en wil dat er een meldingsplicht komt voor werken waar asbest wordt verwijderd

Jan Geudens (55) is een geboren en getogen Kapellenaar. In september 2008 kreeg hij mesothelioom of longvlieskanker als gevolg van asbestbesmetting. “Mijn linkerlong werd in 2009 verwijderd”, zegt Jan. “Vandaag behoor ik tot een zéér select “clubje van overlevers” van deze verwoestende kanker. Volgens de officiële cijfers (Fedris) waren er eind december vorig jaar in België slechts 54 mensen in mijn situatie. Dat wil zeggen dat ze langer dan vijf jaar na het ontvangen van een maandelijkse rente van het Asbestfonds (AFA) nog in leven zijn. Spijtig genoeg ligt het aantal slachtoffers dat aan een asbestgerelateerde ziekte overlijdt, vele malen hoger.”

Omdat Jan in zijn omgeving nog altijd heel wat werken van asbestverwijdering opmerkt die niet conform zijn, startte hij een burgerinitiatief. “Op de vele werven van asbestverwijdering in onze gemeente worden voor het zicht van de mensen dan wel de gekende witte overalls gedragen, maar de handschoenen en vooral het dragen van FFP3-mondmaskers -hét belangrijkste beschermingsmiddel- wordt vaak niet toegepast wegens te lastig of te warm in de zomermaanden”, zucht Jan. “Ook wordt er nog te vaak met het asbesthoudend materiaal gegooid of laat men asbestleien naar beneden schuiven over andere leien waardoor er onherroepelijk asbestvezels vrijkomen die een groot gevaar vormen voor de onmiddellijke omgeving op termijn. De gemiddelde tijd waarna je na het inademen van asbestvezels ziek wordt, bedraagt 20 jaar.”

“Vanuit dat standpunt dien ik een voorstel in waar het schepencollege een reglement stemt waarbij de opdrachtgever van deze werken verplicht wordt om de datum van aanvang van de afbraak-/saneringswerken aan de bevoegde diensten van de gemeente door te geven. Zo kan de handhavingsambtenaar aan de slag die asbestovertredingen kan vaststellen en de werken kan stilleggen.”

Reactie gemeente

Schepen van Leefmilieu Jos Thomas (CD&V) is het voorstel genegen. “Maar we gaan eerst onderzoeken of het juridisch haalbaar en afdwingbaar is via de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG)”, zegt Thomas op de gemeenteraad. Ook burgemeester Mathias Diricx (CD&V) steunt het voorstel van Jan Geudens. “We gaan dit burgervoorstel met prioriteit behandelen, zodra we via de VVSG weten wat de haalbaarheid is”, zegt Diricx. “We steunen een pro-actieve meldingsplicht van asbestsaneringswerken, zodat de handhavingsambtenaar ook gericht kan controleren.”Oppositieraadslid Renaat Huysmans (N-VA) laat weten dat zijn fractie het voorstel 200 procent steunt. “Ik heb de laatste twee maanden drie keer de politie gebeld voor werven op minder dan 100 meter van mijn woning waar het asbest niet conform werd verwijderd”, zegt Huysmans.