Vilvoorde opent vijf nieuwe speelplekken in Houtem: "Toont hoe waardevol samenwerking is op mensenmaat"

Onder het motto 'Vilvoorde is van jou. Maak er iets van. ' lieten de inwoners van Houtem de kans niet liggen om hun buurt van nieuwe speelplekken te voorzien. Samen met de stadsdiensten werkten de bewoners het plan van naadje tot draadje uit.

Van een avonturenparcours aan Negendagwand, een voetbalkooi op Rodenbachplein tot een speeltuin aan de kerk. Elke plek is ontworpen met aandacht voor spel, ontmoeting en natuur. “Samen met onze bewoners maakten we deze realisaties waar. Dit toont hoe waardevol samenwerking is op mensenmaat. Het is fijn om te zien dat de ingezamelde ideeën echt iets hebben opgeleverd. En de kinderen zijn dol op de nieuwe speelplekken, het brengt de buurt dichter bij elkaar!”, vertelt een tevreden schepen voor Jeugd, Sport en Wijkcontracten Laure Scheerlinck.

Onder het goedkeurend oog van de Houtemnaars konden kinderen en volwassenen de boel alvast verkennen.