Nieuwe fase Woluwelaanwerken start met een jaar vertraging: "Gesaneerd volgens de regels van de kunst"

De werken aan de Woluwelaan in Diegem zijn al even bezig. Vandaag wordt de werf naar de andere kant verlegd, in de richting van Diegem, om ook daar te starten met een grote make-over. Tussen de Haachtsesteenweg en het Alfons De Cockplein maken de oude rijstroken plaats voor veilige fietspaden, groen en een vrije busbaan voor de Ringtrambus.

"De busbaan is voor ons toch wel heel belangrijk", zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. "We hebben hier ook een heel mooi project samen met de Vlaamse Milieumaatschappij om de Woluwe terug open te leggen. Mensen gaan hier misschien denken dat ze een fietstunnel of een fietssleuf zien; 't is weldegelijk de Woluwe die vroeger in een koker zat en nu is opengelegd."