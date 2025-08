Nieuwe stelplaats De Lijn langs de Woluwelaan: "Tegen 2030 landen"

"We zitten in de fase dat de Lijn de grond heeft aangekocht", zegt Machels schepen van Ruimtelijke Ordening Steve Claeys. "Ik denk dat zij nu een studiebureau zullen aanstellen om te zien hoe ze de site zullen ontwikkelen, dan volgt ook nog het hele vergunningstraject dat moet komen. We zijn er zeker nog niet, maar het is een optie van De Lijn om uiteindelijk tegen 2030 te kunnen landen."

Vlaams minister van Mobiliteit maakte Annick De Ridder maakte in haar Geïntegreerd Investeringsprogramma zo'n 14 miljoen euro vrij voor de aankoop van de gronden en de nodige studies. Het nieuwe complex zal helemaal geëlektrificeerd zijn, wat in overeenstemming is met de ambitie van De Lijn om tegen 2035 een volledig emissievrij openbaar vervoer aan te bieden.

De gemeente Machelen ziet ook voor zijn inwoners heel wat voordelen. "Het mooie aan het verhaal is dat we met de komst van de stelplaats een goede ontsluiting hebben", zegt Claeys. "Misschien kan dat ook helpen om de frequenties in de toekomst nog te verbeteren, al zijn die al erg goed. Anderzijds is het ook zo dat we graag een groene buffer zouden zien op terrein tussen de stelplaats en de woonkern die zich aan de achterkant van het terrein wordt ontwikkeld."