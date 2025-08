Permanente verkeersborden voor fietsexamen: "Hele jaar door toegankelijk"

"In Machelen zetten we volop in op verkeersveiligheid voor kinderen", klinkt het bij de gemeente. Elk jaar organiseert de lokale politie er een fietsexamen, een belangrijk moment waarop leerlingen hun fietsvaardigheid en verkeerskennis tonen.

Tot voor kort werd het parcours aangeduid met kartonnen bordjes. Het karton maakt nu plaats voor permanente, officiële verkeersborden. "Deze vaste signalisatie zorgt ervoor dat de route het hele jaar door zichtbaar en toegankelijk is", zegt de gemeente. "Kinderen en ouders kunnen nu op elk moment oefenen, bijvoorbeeld tijdens de krokusvakantie of op zonnige dagen in de zomer. Zo vergroten ze hun verkeersinzicht op hun eigen tempo."

Volgens het Machelse gemeentebestuur zal de route ook gebruikt worden voor fietslessen en andere verkeerseducatie.